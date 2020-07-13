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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 11:50

اعتقال عملاء للمخابرات الأجنبية جنوب شرق ايران

اعتقال عملاء للمخابرات الأجنبية جنوب شرق ايران
وقال احمد قرباني: تم اعتقال عدد من عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية في محافظة كرمان، وتم اصدار حكم قضائي بحقهم بعد اجراء التحقيقات، كما تم اعتقال عدد من أعضاء الجماعات المناهضة للثورة بالمحافظة، ومثلوا امام محكمة الثورة الاسلامية وصدر الحكم عليهم.

وأشار إلى أن المحكمة قامت بالبت بعدد من الملفات الأمنية وأصدرت احکامها، منها ملف المجرمين المدعوين احمد يوسفي وآريا جاويدان اللذين كان يقومان باعمال شريرة وعمليات خطف بجنوب محافظة كرمان مما تسبب بزعزعة أمن المنطقة وعدم تحقيق التنمية الاقتصادية فيها، وقد تم اعتقالهما في عمليتين منفصلتين من قبل اجهزة الامن، وبعد صدور أحكام الإعدام بحقهما وتنفيذها، عاد الأمن الى المنطقة، وجلب السعادة للاهالي وادى الى إنعاش الاقتصاد والاستثمار.

وتابع قرباني قائلا: نظرا لتفشي فيروس كوورنا، ولتفادي انتشار هذا المرض في السجون وتنفيذ الإجراءات القضائية، فقد تقرر عدم نقل اي متهم من داخل السجن إلى المراجع القضائية، واجراء جلسات التحقيق إلكترونيا عبر الفيديو كونفرانس.
رقم : 874116
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