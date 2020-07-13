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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 11:52

ماذا يقول إعلام الإحتلال عن وحدة 'الكوماندوز' لحركة حماس؟

ماذا يقول إعلام الإحتلال عن وحدة
وأضاف دانيئيل سيريوتي في تقريره في صحيفة "إسرائيل اليوم العبرية أنه "وفقا لتقديرات إسرائيلية مختلفة، فقد تكون كوماندوز حماس البحري أول وحدة رئيسة ذات أهمية في تنظيم بناء القوة العسكرية للحركة، التي تستثمر موارد كبيرة في تحديد وتجنيد وتدريب الأفراد المعينين في وحداتها البحرية".

وأكد أنه "بدأ بناء الكوماندوز البحري لحماس قبل عقد من الزمان، عقب نهاية عملية الرصاص المصبوب في غزة إبان الحرب الأولى أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009، حيث لم تكن الساحة البحرية في قطاع غزة غريبة أبداً على عناصر حماس المسلحين الذين حاولوا تنفيذ هجمات عن طريق البحر".

وأشار إلى أن "قادة الذراع العسكري لحماس استوعبوا أن قوة النخبة البحرية، المدربة جيدا، والمسلحة بأفضل وسائل القتال المتقدمة، ستسهم بشكل كبير في ميزان الردع الذي تحاول حماس إنتاجه ضد إسرائيل، كما يمكن لهذه القوة البحرية أن تساعد في تهريب الأسلحة من البحر إلى قطاع غزة".

وأوضح أن "القرار الاستراتيجي الذي اتخذه الجناح العسكري لحركة حماس والموارد المالية المخصصة لقوات الكوماندوز البحري التابعة له، أثبت نفسه بعد سنوات قليلة خلال عملية الجرف الصامد في صيف 2014، حيث تمكن الفلسطينيون المسلحون من التسلل إلى شاطئ زيكيم عن طريق الغوص، واستعدوا لهجوم متعدد الخسائر الإسرائيلية".

وكشف النقاب أن "التحقيق الذي أجري بعد اختراق شاطئ زيكيم، أظهر التقدم الهائل الذي أحرزه عناصر البحرية لحماس، والاستثمار المالي الضخم الموجه لهذه الوحدة بتوجيه مباشر من قادة حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى".

وأضاف أنه "تم تعريف الكوماندوز البحري لحماس على أنه أول قوة للنخبة ذات أهمية في الذراع العسكري للحركة، وتم توجيه أفضل المجندين لحماس لهذه الوحدة، وتدريب العشرات من المقاتلين كل عام في الوحدة، مع تجزئة استخباراتية دقيقة، وخضع المجندون لدورات تدريبية قاسية في البر والبحر، وجربوا واستخدموا أفضل الأسلحة التي تم تهريبها لقطاع غزة، أو صنعت في مصانع حماس العسكرية في قطاع غزة".

وأشار إلى أن "مقاتلي حماس البحريين يعملون على إنشاء بنية تحتية في الساحة البحرية؛ بغرض إلحاق الضرر بالسفن البحرية والأهداف العسكرية الإسرائيلية على الساحل؛ وشن الهجمات على البنية التحتية الاستراتيجية الإسرائيلية في البحر المتوسط، وتلك المجاورة للشواطئ في جنوب إسرائيل".

وزعم كلامه بالقول؛ إنه "في السنوات الأخيرة، تم إنشاء مرافق التدريب ومستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية التي استخدمها الكوماندوز البحري لحماس على طول الساحل في قطاع غزة، كما تم استخدام مهارات كوماندوز البحرية التابعة لحماس للعمل في نظام الأنفاق المتفرعة تحت الأرض، التابع لحركة حماس والفصائل المسلحة في قطاع غزة".
رقم : 874117
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