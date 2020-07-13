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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 13:06

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بينهم أسرى محررون
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتز الشويكي عقب دهم منزله في حي الثوري ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، وتفتيشه ومصادر الهواتف النقالة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة جنوب غرب المدينة بعد اقتحام وتفتيش منازلهم وهم؛ أحمد عدنان مرداوي، جعفر فوزي أبو صلاح، وحسان رمزي أبو صلاح.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد كريم عياد من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، إضافة لاعتقال الشبان؛ محمد نواورة، حذيفة عبيات والمحرر محمد سالم صباح من المحافظة ذاتها.

واندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والفلسطينيين خلال اقتحام المنازل، تخللها إطلاق الجنود للقنابل الصوتية والغازية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مصطفى كامل عايش قرب حاجز النفق ببيت جالا غرب بيت لحم، وذلك أثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة القدس.

أما في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزيد كريم أبو عيشة من منطقة بئر المحجر، ورمزي الهيموني من منطقة واد أبو كتيلة.
رقم : 874132
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