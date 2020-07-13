?>?> كاتب سعودي يبدي رغبته بزيارة الكيان المحتل - اسلام تايمز
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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 13:15

كاتب سعودي يبدي رغبته بزيارة الكيان المحتل

كاتب سعودي يبدي رغبته بزيارة الكيان المحتل
وكتب "الفوزان" في تغريدة له على تويتر : "أتمنى أن أزور تل أبيب ولو وجهت لي دعوة سوف أقبلها دون تردد".


كاتب سعودي يبدي رغبته بزيارة الكيان المحتل
وجاء حديث الكاتب السعودي، بعد شهر من إثارته للجدل، بتغريدة زعم فيها أن المسيحية "أكثر عدالة من الإسلام" فيما يتعلق بحقوق المرأة.
ويعرف عن "الفوزان"، دفاعه منذ سنوات عن اليهود، وإبداء ندمه على معاداتهم، لافتا في أكثر من مناسبة إلى أن أهمية وجود صداقة بين اليهود والسعوديين.

وتشهد العلاقات السعودية الإسرائيلية، تقاربا ملحوظا في ظل سياسة التطبيع التي تنتهجها المملكة في عهد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، الأمر الذي يعتبر تطبيعا واضحا وخيانة للقضية الفلسطينية.

وتحدث مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، مؤخرا، عن وجود "تغير إيجابي" في إطار التطبيع مع العرب، رغم الرفض الشعبي الواسع.
رقم : 874138
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