?>?> أبرز التطورات على الساحة السورية 13-7-2020 - اسلام تايمز
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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 13:22

أبرز التطورات على الساحة السورية 13-7-2020

أبرز التطورات على الساحة السورية 13-7-2020
وأكدت مصادر أن الجيش السوري نقل تعزيزات عسكرية وصفت بالضخمة، إلى مناطق متفرقة من ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي فيما يبدو أنه تحضير لمرحلة جديدة من العمليات القتالية ضد الفصائل المتشددة ستكون بهدف السيطرة على الطريق M4 بالقوة مع خلق هامش أمان لا يقل عن ٥-١٠ كم إلى الشمال من الطريق، ويأتي ذلك بعد فشل الجانب التركي في إجبار الفصائل المسلحة على إخلاء حواجزها عن الطريق الذي من المفترض فتحه أمام حركة نقل الركاب والحركة التجارية.

وتشير مصادرنا إلى قيام الجانب التركي بنقل تعزيزات عسكرية إلى الداخل السوري تمثلت بدخول ثلاثة أرتال من معبر كفر لوسين، توزعت على النقاط التركية الواقعة في منطقة جبل الزاوية، جنوب شرق مدينة إدلب، الأمر الذي يشير إلى أن الأطراف الضامنة لمسار آستانا توافقت خلال القمة الأخيرة التي جمعت رؤساءها على خريطة عمل عسكري سينفذه الجيش السوري في شمال غرب البلاد بما يضمن عودة الحركة التجارية إلى الطريق الدولي، وربط محافظة حلب التي تعد بمثابة الرئة الاقتصادية للدولة السورية بالمنفذ البحري الأساسي المتمثل بميناء اللاذقية.

و افاد مصدر ميداني من ارض المعارك ان الجيش السوري قد نجح في دك مواقع الفصائل المسلحة بمحافظتي إدلب وحماة ردا على هجوم شنته على مواقع تابعة للقوات الحكومية.

وقالت مصادر شبه رسمية إن الجيش السوري استهدف، الأحد، مواقع للإرهابيين بريفي حماة الغربي وإدلب الجنوبي، وحقق فيها إصابات مباشرة، وذلك ردا على اعتداءاتهم التي طالت نقاطا له وخرقهم لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد.

ونقلت المصادر الصحفية عن مصدر ميداني أن وحدات الجيش العاملة في ريفي حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي، استهدفت برمايات من المدفعية الثقيلة نقاط تمركز وتحركات للمجموعات الإرهابية التابعة لـجبهة النصرة في قرى المنصورة وقليدين والحميدية بريف حماة الغربي، وفي قرى البارة وفليفل والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وحققت فيها إصابات مباشرة.

ونشير الى ان الجيش السوري صد هجوما شنه نحو 250 مسلحا لتنظيم جبهة النصرة على مواقع للقوات الحكومية بمحافظة إدلب، وتمكن من تحييد 8 عناصر من المهاجمين، حسبما أفاد مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية.

وتواصل الفصائل المسلحة غير الشرعية في منطقة إدلب لخفض التصعيد اتخاذ محاولات لشن هجمات على قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة، حيث رصدت وسائل الدفاع الجوي الروسية طائرات مسيرة كانت تقترب من منطقة القاعدة الجوية الروسية من الاتجاه الشمالي الشرقي.
 
 
رقم : 874139
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