ايران.. آخر احصائيات فيروس كورونا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2349 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 259 الفا و 652 حالة لغاية الان بينهم 3375 في وضع حرج.



واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 222 الفا و539 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 203 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 13 الفا و 32 اشخاص.



كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و997 الفا و967 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.