?>?> 'أبطال العراق' تعيد فتح أخطر مناطق في ديالى - اسلام تايمز
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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 14:19

'أبطال العراق' تعيد فتح أخطر مناطق في ديالى

وقال رئيس اللجنة محمد رضا اليوم الاثنين، ان هناك اجتماعات ولجان تنسيقية مشتركة بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمركة، في عمليات ابطال العراق المرحلة الرابعة.

واضاف، ان ابطال العراق تمكنوا من اعادة فتح مناطق كانت خطرة امنيا، حيث تسيطر عليها عصابات "داعش" الارهابية.

وفي ما يتعلق بالتغييرات الامنية، ذكر رئيس لجنة الامن النيابية، ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة اجرى بعض التغييرات في المناصب الامنية، وهذا يعد امرا طبيعيا في المؤسسة العسكرية، من اجل تقويمها واعادة نشاطها.

واكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري إستمرار عمليات ابطال العراق الرابعة، فيما أشار إلى ان العمليات تميزت بالتعاون والانسجام بين القطعات الامنية.

وانطلقت يوم السبت، عمليات "أبطال العراق" بمرحلتها الرابعة في محافظة ديالى بمشاركة 13 من القطعات الأمنية المختلفة والطيران والتحالف الدولي.

وفي اليوم الثاني من العملية، عثر خلال عملية تمشيط في محافظة ديالى على كميات كبيرة من الأسلحة، منها منصة لإطلاق الصواريخ وقاذفة RBG7 و20 صاروخاً وعبوات ناسفة وأسلحة قنص.

كما عثرت القوات المشتركة على نفق ووكرين للإرهابيين، فضلاً عن قيامها بتفتيش وتطهير 5 قرى.
رقم : 874149
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