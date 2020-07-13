?>?> كتلة حزب الله البرلمانية تحتج على تصرفات السفيرة الأمريكية بلبنان - اسلام تايمز
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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 16:19

كتلة حزب الله البرلمانية تحتج على تصرفات السفيرة الأمريكية بلبنان

كتلة حزب الله البرلمانية تحتج على تصرفات السفيرة الأمريكية بلبنان
وأكد النائب ​محمد رعد​ بعد لقائه ​وزير الخارجية​ اللبناني ​ناصيف حتي​ على رأس وفد من الكتلة، أن "اللقاء مع وزير الخارجية هو بسبب موضوع محدد، واودعناه باسم ​كتلة الوفاء للمقاومة​ عريضة احتجاج رسمي على التصريحات والتجاوزات للقواعد والقوانين الدبلوماسية التي قامت به ​السفيرة الاميركية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​ في الفترة الماضية بعد ان بدأتها منذ بدء مهامها".

وراى رعد أنه "بكل وضوح نقول بأن احترام القواعد والاصول الدبلوماسية يرتد ايجابا على سمعة السفيرة ومن تمثل ولكن خرق هذه الاصول يعطي انطباعا سيئا عن النموذح الذي يتم تقديمه بعيدا عن الدبلوماسية"، مشيرا الى أن "السفير مهمته ان يخاطب بلغة دبلوماسية وان يتصرف وفق القوانين التي تنظم عمله، وهذا احتجاج على التدخل الداخلي في شؤونا بدءا من التعيينات وصولا الى تحديد موقف تحريضي ضد فئة من اللبنانيين والاسهاب في الكذب والتضليل حول دور هذه الفئة لناحية تأثيرها على اقتصاد البلد وكأنها تتصرف كحامية للبلد".

واضاف :"نحن بلد حر مستقل وله كرامته ولا يجوز التخاطب بهذه اللغة، وانما يجب ان يضبط الخطاب وفق بنود اتفاقية فيينا وقد سطرنا في العريضة بشكل يؤدي الى المطلوب وقد طلبنا من وزير الخارجية اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لضبط سلوك هذه السفيرة".
رقم : 874168
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