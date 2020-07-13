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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 18:05

جاويش اوغلو: حفتر يقوض افاق السلام والاستقرار الدائمين

جاويش اوغلو: حفتر يقوض افاق السلام والاستقرار الدائمين
ووجه جاويش أوغلو انتقادات لمهمة "إيريني" الأوروبية البحرية الهادفة إلى مراقبة تنفيذ حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، واصفا إياها بأنها "تفرض عمليا عقوبات على الحكومة الشرعية" (حكومة الوفاق بطرابلس).

وبشأن تدخل بلاده العسكري في ليبيا، رأى رئيس الدبلوماسية التركية أن "المساعدة التقنية والتدريبية التي قدمتها تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا بناء على طلبها غيرت التوازن على أرض الواقع، وزادت من قدرة الجهود الدبلوماسية، مثل مؤتمر برلين".

وهاجم جاويش أوغلو فرنسا، قائلا إن هذه الدولة التي وصفها بـ"الحليف التقليدي والشريك الأوروبي"، بدلا من الوقوف إلى جانب بلاده ساندت حفتر، وقدمت "ادعاءات كاذبة حول حادثة تتعلق بسفينتها الحربية والسفن التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وعندما لم يتم التحقق من هذه الادعاءات من قبل الناتو، انسحبت باريس من عملية تحالف مهمة".

وكانت فرنسا قد أعلنت قبل نحو اسبوعين تعليق مشاركتها في العمليات البحرية لحلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط بعد مواجهة مع سفن حربية تركية، ووسط تصاعد التوترات داخل الحلف العسكري بشأن الصراع في ليبيا.
رقم : 874182
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