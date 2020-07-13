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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 18:10

10 قتلى و 54 جريحا اثر اشتباكات بشمال افغانستان

10 قتلى و 54 جريحا اثر اشتباكات بشمال افغانستان
وقال المسؤولون إن الهجوم وقع في منشأة حكومية بآيبك عاصمة سمنكان قرب مكتب مديرية الأمن الوطني، وكالة المخابرات الرئيسية.

ونقلت رويترز عن محمد صديق عزيزي، وهو متحدث باسم حكومة إقليم سمنكان قوله ”إنه هجوم معقد بدأ بسيارة ملغومة“.

وأضاف أن الهجوم انتهى بعدما لقي أربعة مسلحين مصرعهم في الاشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية.

وقال عبد اللطيف إبراهيمي حاكم سمنكان إن عشرة من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 54 شخصا، بينهم مدنيون.

وأعلنت طالبان في بيان مسؤوليتها عن الهجوم في وقت يتصاعد فيه العنف بأفغانستان رغم المحاولات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 عاما في اطار محادثات السلام.
ويهدد العنف بعرقلة التقدم في المحادثات، التي لم تبدأ بسبب خلاف منفصل بشأن إطلاق سراح 600 من بين خمسة آلاف أسير من طالبان تطالب الحركة بتحريرهم.

واتهم مسؤولون محليون طالبان أيضا بمهاجمة نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن في أنحاء البلاد مساء الأحد، فقتلوا سبعة أفراد في إقليم بدخشان بشمال شرق البلاد و14 في قندوز بالشمال وأربعة في باروان في الوسط.

وقالت طالبان في بيان إنها نفذت هجمات أودت بحياة تسعة في قندوز وثمانية في بدخشان.
رقم : 874185
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