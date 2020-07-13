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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 18:13

السلطة القضائية تستلم الوثائق المتعلقة بسفر الشهيد سليماني الأخير

السلطة القضائية تستلم الوثائق المتعلقة بسفر الشهيد سليماني الأخير
واضح العميد حجازي اليوم الاثنين خلال الاجتماع التنسيقي للمؤتمر الدولي بعنوان "المطالبات القانونية والحقوقية للدفاع المقدس" بأمن الوثائق والمستندات التي تم تسليمها الى السلطة القضائية شملت معلومات عن الرحلة وركاب وطاقم الطائرة التي كانت تقل الفريق الشهيد قاسم سليماني من سوريا الى العراق مؤكدا ان الزيارة كانت تحمل صفة دبلوماسية .

واكد على ضرورة متابعة الملف القضائي لاغتيال الشهيد قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما وقال يجب عدم الاكتفاء برفع قضية واحدة في هذا المجال بل يجب ان تكون اكثر من واحدة لان اغتيال هذا الشهيد و رفاقه يعتبر قضية ارهابية دولية قامت بها الادارة الامريكية .

وكان رئيس النيابة العامة في طهران قد اعلن عن اصدار مذكرة اعتقال بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول) ضد 36 مسؤولا سياسيا وعسكريا في امريكا بمن فيهم "دونالد ترامب" وفي دول اخرى ايضا، لضلوعهم عبر الايعاز او التنفيذ في جريمة اغتيال "الفريق الشهيد قاسم سليماني".
رقم : 874187
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