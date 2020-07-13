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الاثنين 13 تموز 2020 ساعة 18:40
الاعتداء على المتظاهرين ببغداد..

‘‘الفتح‘‘ العراقي: الناطق باسم الكاظمي اعطى معلومات غير حقيقية

‘‘الفتح‘‘ العراقي: الناطق باسم الكاظمي اعطى معلومات غير حقيقية
وقال المتحدث باسم التحالف احمد الاسدي في بيان، "تَفَاجَأْنا كما تفَاجَأ غالبيةُ الشعبِ العراقي من تصريحِ الناطقِ باسمِ القائد العام للقواتِ المسلحة حول الاعتداء على المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الدستورية يوم الأحد"، مبينا ان "الناطق الرسمي سوغ ذلك الاعتداء على المتظاهرين ومنعهم من دخول بغداد بحجة مخالفة شروط السلامة الصحية".

واضاف انه "لا يخفى عن الجميع برقية المركز الوطني للعمليات، الصادرة قبل وصولهم بيوم ، إذ توجه بمنع دخول المتظاهرين الى بغداد، مما يعني أن الناطق باسم القائد العام يعطي معلومات غير حقيقية ، وذلك يكشف عن نية مبيتة للاعتداء عليهم من جهة ، وخداع الرأي العام من جهة أخرى".

ودعا الاسدي القائد العام إلى "متابعة التصريحات الصادرة باسمه"، مطالبا اياه "بضرورة توجيه الأجهزة الأمنية المعنية باحترام الحقوق الدستورية للمواطنين وإجراء تحقيق فوري وشفاف بما جرى من اعتداء على المتظاهرين السلميين من ضحايا النظام البائد المطالبين بحقوقهم".

وأفادت مصادر عراقية مطلعة امس الاحد للعالم ،بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين في احدى سيطرات مداخل بغداد الجنوبية.

ونقلت المصادر أن المئات من عوائل الشهداء السجناء السياسيين السابقين قدموا من محافظات الفرات الأوسط والجنوب وحاولوا دخول العاصمة، لكن القوات الأمنية منعتهم، مبينة أن المتظاهرين احتجوا على قرارات اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي مؤخراً بحقهم.

وافادت مصادر إعلامية أن المئات من المتظاهرين تجمعوا على الحدود الجنوبية للعاصمة بغداد، بعدما منعتهم القوات الأمنية من الدخول إليها.
رقم : 874197
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