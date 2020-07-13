البحرين.. قطار الإعدامات لم يوقف الحراك.. ماذا بعد؟

حساب باسم ???? @MohdAljareshغرد "إرفَعي رأسَكِ عالياً يا صغيرَةْ .. سيعود الوالدُ عَنْ ما قريب .. لَمْ يستطيعوا مواجهة أبناء الشعب بالحقيقة فزجوا بِهم في سجونِهم اللئيمة"حساب آخر باسم الـغـآلِبُـون غرد: "واهمون وتحلمون إن ظننتم بأحكامكم سنركع لكم ..لن تُركعنا أحكامُكم البَاطِلَة.حساب باسم yousif alkhaja كتب تغريدة: "أي وطن هذا الذي كنا نحلم أن نموت من أجله ..و إذا بنا نموت على يديه#كلا_للإعدامحساب باسم يا صاحِبَ الزَّمانِ ارفق تغريدته بفيديو لأطفال يشكون ظلم الطغيان: "كلمة طفل حُرم من أبيه لسنوات.. كلمة دفاع ومشاعر طفلكلمة جميلة وحزينة ومؤثرة#كلا_للإعدامحساب باسم Jihad Flag of Bahrain غرد: محكمة التمييز تُثبت حكم الاعدام بحق شابين رغم وجود الادلة و البراهين التي تثبت عدم قيامهم بالجرم المزعوملا حول ولا قوة الا باللهوسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبونحساب باسم ESSASparkles غرد: اهكذا تجازوون شيبة هذا الرجل الكبير وهل دمعتة يا وطني اصبحت بلا قيمة#كلا_للاعدام#حسين_موسى#محمد_رمضانحساب ولد آلقيدومـ غرد قائلا: قم تكلَّمْ ..لا تقف في التلِّ أبكَمْ.. قُم تَكلَّمْ ..قبلَ أن تنزلَ يا شعبُ علينالعنةُ الدم !#كلا_للإعدامحساب باسم A7Sparkles غرد قائلا: ستلاحقكم دماء الأبرياء.. فلتوقفوا الإعدام#كلا_للإعدامحساب باسم حـســـن الــسـتري غرد: ارجو عمل "رتويت" لهذه الرسالة لتصل للعالم الحر الضمائر الشريفةوفي هذا اليوم وبعد ساعات سيقدم شابان بحرينيان لاخر مرحلة تقاضي في حكم #الاعدامنداء لهذا العالم #اوقفوا_الاعدامات وسفك دماء البحرينيين "تعالوا الى كلمة سواءوتشهد البحرين منذ اندلاع ثورة الـ14 من فبراير وحتى اليوم حملة اعتقالات بين الحين والآخر بالاضافة الى اعدامات تعسفية واسقاط الجنسية وغيرها من الانتهاكات بحق معتقلي الرأي التي شهدت تنديدا دوليا واقليميا.