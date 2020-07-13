الاتحاد الاوروبي يعرب عن رغبته في تطوير علاقاته مع تركيا

أوضح بوريل في تصريح صحفي، الإثنين، عقب اجتماعه مع وزراء خارجية دول الاتحاد، أن وزراء الخارجية قبلوا النتائج التي عرضها عليهم بصفته الممثل السامي، والتي ستحدد العلاقات المستقبلية بين الطرفين.



وأكد أن تركيا شريك هام للاتحاد الأوروبي، مضيفا: "نرغب في تعزيز علاقاتنا مع تركيا بما يتماشى مع قيم ومصالح الاتحاد الأوروبي".



وذكر أن وزراء الخارجية اتفقوا على أن العلاقات مع تركيا مرت بفترة صعبة، وأن مصالح الاتحاد تعارضت مع تركيا في شرق المتوسط والتطورات في ليبيا.



وأضاف أن دول الاتحاد ترى بأن بناء جو من الثقة مع تركيا يتطلب وضع حد للأعمال الفردية التي تضر بمصالح الاتحاد الأوروبي وسيادة الدول الأعضاء.



ولفت أن الجميع اتفقوا على ضرورة البحث عن سبل لتخفيف التوتر من خلال المفاوضات والحوار.



وحول تحويل تركيا "آيا صوفيا" لمسجد، قال بوريل إن وزراء الخارجية أدانوا القرار، ودعوا المسؤولين الأتراك إلى مراجعة قرارهم.



والجمعة، ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، قرار عام 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول من مسجد إلى متحف، مؤكدة أن "آيا صوفيا" مدون في وثيقة سند الملكية بتوصيف مسجد، ولا يمكن تغييره.



ويعد "آيا صوفيا" صرحا فنيا ومعماريا، ويقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عاما مسجدا، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.