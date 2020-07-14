الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 09:15

العدوان السعودي يشن 27 غارة على عدة محافظات يمنية

العدوان السعودي يشن 27 غارة على عدة محافظات يمنية
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 25 غارة على مديريات مجزر والعبدية وماهلية بمحافظة مأرب ومدرية ناطع بمحافظة البيضاء وغارة على مديرية خب والشعف بالجوف وغارة على منطقة بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 86 خرقا في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها تحليق 6 طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16.

وأضاف المصدر ان من بين خروق العدوان تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء الفازة وحيس والمنظر والجاح وشارع الـ50 و22 خرقًا بقصف مدفعي لعدد 64 قذيفة و51 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، نفذت يوم أمس، عمليات عسكرية واسعة في العمق السعودي، استهدفت مرابض الطائرات الحربية وسكن الطيارين ومنظومات الباتريوت بخميس مشيط، وأهدافا عسكرية أخرى في مطارات أبها وجيزان ونجران، إضافة إلى منشأة النفط العملاقة بالمنطقة الصناعية بجيزان.
رقم : 874284
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
كالامارد: اغتيال سليماني يُقوّض مبدأ السيادة
كالامارد: اغتيال سليماني يُقوّض مبدأ السيادة
14 تموز 2020
الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟
الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟
14 تموز 2020
عندما يكون الرئيس فاسدا.. الولايات المتحدة الى أين؟
عندما يكون الرئيس فاسدا.. الولايات المتحدة الى أين؟
14 تموز 2020
روحاني: نأمل بتطوير العلاقات الإيرانية الفرنسية
روحاني: نأمل بتطوير العلاقات الإيرانية الفرنسية
14 تموز 2020
روحاني يشدد على ضرورة حلحلة المشاكل الإقتصادية
روحاني يشدد على ضرورة حلحلة المشاكل الإقتصادية
13 تموز 2020
فورين بوليسي: إيران في مأمن من الضغوط الأمريكية
فورين بوليسي: إيران في مأمن من الضغوط الأمريكية
13 تموز 2020
العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة
العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة
13 تموز 2020
الشهيد سليماني يحيي الضمير العالمي
الشهيد سليماني يحيي الضمير العالمي
13 تموز 2020
مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون
مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون
13 تموز 2020
اليمن وفلسطين.. علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ
اليمن وفلسطين.. علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ
13 تموز 2020
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
11 تموز 2020
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
11 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس