العدوان السعودي يشن 27 غارة على عدة محافظات يمنية

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 25 غارة على مديريات مجزر والعبدية وماهلية بمحافظة مأرب ومدرية ناطع بمحافظة البيضاء وغارة على مديرية خب والشعف بالجوف وغارة على منطقة بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة.



وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 86 خرقا في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها تحليق 6 طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16.



وأضاف المصدر ان من بين خروق العدوان تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء الفازة وحيس والمنظر والجاح وشارع الـ50 و22 خرقًا بقصف مدفعي لعدد 64 قذيفة و51 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.



وكانت القوات المسلحة اليمنية، نفذت يوم أمس، عمليات عسكرية واسعة في العمق السعودي، استهدفت مرابض الطائرات الحربية وسكن الطيارين ومنظومات الباتريوت بخميس مشيط، وأهدافا عسكرية أخرى في مطارات أبها وجيزان ونجران، إضافة إلى منشأة النفط العملاقة بالمنطقة الصناعية بجيزان.