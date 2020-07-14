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الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 09:35

الكشف عن انجازات عملية ’أبطال العراق’ في ديالى

الكشف عن انجازات عملية ’أبطال العراق’ في ديالى
وقالت الخلية في بيان انه "بناءً على معلومات دقيقة، واصلت القطعات المنفذة لعملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة واجباتها، وقد كانت نتائج هذه المرحلة والتي نفذت الفترة من ١١ تموز الى ١٣ تموز ٢٠٢٠ هي، العثور على ٥٩ وكراً والقبض على ٧ مشتبه بهم والعثور على ٢٦ صاروخا و٧ بنادق و٩٧ قنبرة هاون واعتدة مختلفة تضم ٩٢٠ اطلاقة".

واضافت الخلية ان "قواتنا الأمنية تمكنت خلال هذه المرحلة من قتل ثلاثة إرهابيين وجرح إثنين آخرين والعثور على صاروخ RBG7 و ٥ عبوات بلاستيكية تحتوي مادة C4 وهاونين و٨ دراجات نارية ومنصة صواريخ، فضلا عن تدمير ٧٤ عبوة ناسفة والعثور على سبعة احزمة ناسفة و٦ رمانات، فيما بلغت عدد القرى التي تم تفتيشها ١٨٦ قرية".

واشار البيان الى ان ” عدد القرى التي تم تفتيشها بلغت ١٨٦ قرية “.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أعلنت يوم السبت11 تموز /يوليو، انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات ابطال العراق في محافظة ديالى، حيث قال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير كامل الشمري: "ان عمليات ابطال العراق/ المرحلة الرابعة، تهدف لملاحقة بقايا الارهاب وفرض الامن والاستقرار في محافظة ديالى".

وبين الشمري ان "العمليات تضمنت تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع ايران والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش الارهابية للتواجد وتنفيذ عملياتها الأرهابية وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة".

وتابع الشمري ان "العمليات تستهدف في هذه المرحلة مساحة واسعة تقدر 17685كم2"، واوضح بالنسبة الى القوات التي اشـتركت في العمليات كانت عبارة عن (قيادة القوات البرية، قيادة عمليات ديالى، قيادة عمليات صلاح الدين، قيادة عمليات سامراء، قيادة قوات الشرطة الاتحادية، قوات الرد السريع ، قوات الحشد الشعبي، لوائين مِن القوات الخاصة، اللواء الثامن قوات الحدود، جهاز مكافحة الارهاب / قيادة العمليات الخاصة الثانية، فوج مكافحة الارهاب مِن السليمانية، قيادة شرطة محافظة ديالى)، وباسناد مِن طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي اشتركت بالعمليات".
رقم : 874297
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