الأمن الآلماني يعتقل شخصين للاشتباه بصلتهم بـ’جبهة النصرة’

وقالت محكمة كارلسروه، في بيان إن "خضر أ.ك." و"سامي أ. س." دون أن تحدد سنهما، أوقفا في نومبورغ، وفي هيسن الألمانيتين.



وذكرت أنه "يشتبه إلى حد كبير" في انتماء الأول إلى "جبهة النصرة" ومشاركته في 10 يوليو 2012 في إعدام ضابط في الجيش السوري.



وأكدت النيابة العامة أن المشتبه "كان يراقب السجين الذي كان مقيد اليدين وتعرض لعنف شديد أثناء نقله إلى مكان إعدامه".



ويشتبه في أن الثاني كان مؤيدا لـ"جبهة النصرة" و"صور عملية الإعدام"، وردد "تعليقات حماسية" أثناء ذلك لأغراض دعائية.



ولم تورد النيابة العامة مزيدا من التفاصيل خاصة حول ظروف وصول الرجلين إلى ألمانيا التي استقبلت 800 ألف سوري منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011.