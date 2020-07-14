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الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 09:47

مؤسسة المصطفى(ص) تعلن عن دعوة الدورة الرابعة لجائزة المصطفى(ص)

مؤسسة المصطفى(ص) تعلن عن دعوة الدورة الرابعة لجائزة المصطفى(ص)
أفادت اللجنة الإعلامية في مؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا بدعوتها العلماء والباحثين في العالم الإسلامي والعالم للمشاركة والترشح إلى الدورة الرابعة من جائزة المصطفى(ص) التي ستقام في نوفمبر عام 2021، حيث تقيم المؤسسة مراسم حفل منح جائزة المصطفى(ص) مرة كل عامين بهدف تقديم وتكريم أفضل الباحثين والعلماء في العالم الإسلامي الذين حققوا إنجازات بارزة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وكشفت المؤسسة أن الموعد النهائي للمرشحين للتعريف وإرسال الأعمال للدورة الرابعة من جائزة المصطفى(ص) سيكون يوم الاثنين 31 اغسطس / آب من عام 2020،  مضيفة أن مراسم منح جائزة المصطفى(ص) ستقام في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2021 في أربعة مجالات وهي: العلم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلم والتكنولوجيا الحيوية والطبية، والعلم وتكنولوجيا النانو وجميع مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت أن شروط منح الجائزة في المجالات المتخصصة الثلاثة هي التمتع بجنسية إحدى الدول الإسلامية الـ 57 ، ولكن لا يوجد قيود على العمر أو الجنس أو قيود دينية للمرشح، في حين أنه في المجال العام الرابع لا يؤخذ بعين الاعتبار جنسية العالم وجنسه وعمره وينبغي فقط أن يكون المرشح مسلماً، مضيفة أن جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا تشمل المجالات التعليمية لليونسكو؛ العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهندسة التصنيع والزراعة والغابات وتربية الأسماك والطب البيطري والصحة والرفاه وكذلك العلوم المعرفية والاقتصاد والبنوك الإسلامية.

 ونوهت المؤسسة إلى أحد شروط قبول طلبات الترشح أنه يتعين ترشيح المرشحين من قبل الجامعات والمراكز العلمية المرموقة، والرابطات العلمية والتكنولوجية ومراكز النمو، وأكاديميات العلوم في الدول الإسلامية، وواحات العلوم والتكنولوجيا أو من قبل علماء وشخصيات علمية بارزة أخرى حيث يتم تعريفهم لأمانة هذه الجائزة العالمية، مشيرة إلى أن الفائزين سيحصلون في كل مجال على جائزة نقدية بقيمة 500 ألف دولار بالإضافة إلى درع تقديري وميدالية المصطفی(ص) الذهبیة.

وجدير بالذكر أنه بإمكان الراغبين بمزيد من المعلومات حول معايير تقييم الأعمال المقدمة والتسجيل في هذه الدورة،  زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة www.mustafaprize.org.
رقم : 874304
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