ايران.. المرحلة الثانية لـ‘‘لمساعدة الايمانية‘‘ ستشمل 3 ملايين أسرة

وقال زهرائي في تصريح للصحفيين صباح اليوم الثلاثاء حين وصوله الى مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان شمالي الواقعة شمال شرقي ايران، انه وفي اطار توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية في النصف من شعبان بتنفيذ نهضة المساعدة الايمانية فقد تم تنفيذ المرحلة الاولى خلال 50 يوما من قبل منظمة تعبئة المستضعفين والمواكبة من قبل المؤسسات الثورية والتنفيذية والاخرى في البلاد.



واضاف، ان المرحلة الاولى شملت توزيع 7 ملايين و 150 الف رزمة معيشية على 3.5 مليون اسرة في البلاد.



واشار الى انه تم خلال الايام الاخيرة عقد اجتماع بحضور كبار قادة الحرس الثوري ومندوبين عن مؤسسات ثورية ومؤسسات حكومية وجرى التشاور مع مسؤولي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ووزارة الزراعة لتوفير السلع اللازمة للمرحلة الثانية واضاف، ان المرحلة الثانية لنهضة المساعدة الايمانية تشمل تنوعا اكثر من السلع منها القرطاسية والحقائب والاحذية والدعم المادي للفتيات المقبلات على الزواج وكذلك توفير تسهيلات للاعمال المتضررة من تفشي فيروس كورونا.



واوضح بان المرحلة الثانية للمساعدة الايمانية ستقدم لـ 3 ملايين اسرة في مختلف انحاء البلاد خلال 3 مراحل زمنية وهي؛ من عيد الاضحي حتى عيد الغدير، العشرة الاولى من شهر محرم، العشرة الاخيرة من شهر صفر.