ملك الاردن يحدد موقف بلاده من القضية الفلسطينية

وتناول الاجتماعان، اللذان عقدا الاثنین عبر تقنية "فيديو كنفرانس"، العلاقات بين الأردن والمملكة المتحدة، والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأكد عبدالله الثاني موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، كما اعتبر أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق التسوية والاستقرار في غرب آسيا.



وركز الاجتماعان على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والعسكرية والأمنية، فضلا عن الجهود المبذولة لمواجهة واحتواء وباء "كورونا"، ومواصلة التنسيق للتصدي لآثاره الإنسانية والاقتصادية.