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الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 09:59

بشرى سارة للسوريين العالقين في شمال العراق

بشرى سارة للسوريين العالقين في شمال العراق
وأوضحت الوزارة أن الرحلة ستكون على متن الخطوط الجوية السورية، ومن المقرر أن تقل 250 سوريا من العالقين في أربيل العراق، وستكون وجهتها مطار دمشق الدولي.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة الراغبين بالعودة مراجعة مكتب السورية للطيران في أربيل، موضحاً بأنها ستعلن عن التوقيت المحدد للرحلة فور استكمال الإجراءات المطلوبة.

يذكر أن الحكومة السورية قررت في 13 مايو الماضي تعليق استقدام السوريين من الخارج، ضمن حزمة إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وكانت آخر رحلة لاستقدام السوريين العالقين في الخارج وصلت من الهند يوم 21 من الشهر الماضي.

وخصصت وزارة الصحة السورية مراكز للحجر الصحي في مناطق بعدة محافظات للحالات التي قد يشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا".

وسجلت وزارة الصحة السورية، ارتفاعا في الحصيلة اليومية باعداد المصابين والوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد في سوريا، حيث أعلنت الوزارة أمس الإثنين، تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس لأشخاص مخالطين, وشفاء عشر حالات ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت وزارة الصحة السورية في بيان، إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغت 417 شفيت منها 136 وتوفيت 19 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا, في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
رقم : 874311
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