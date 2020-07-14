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الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 10:31

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أربعة شبان من منطقة رام الله أثناء مشاركتهم في أعمال البحث عن مواطنة فقدت آثارها في أحراش جيبيا القريبة من بيرزيت.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا المواطنة قرب مستوطنة "حمليش" ثم تمكنت من الفرار منهم، فيما اعتقلت الشبان الأربعة بشكل متفرق بينهم الشاب وسام العيسوي من بيرزيت.

ودهمت قوة من جيش الاحتلال، بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقلت الشاب مجاهد فليح بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

من جانب آخر اقتحمت قوة للاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بعدد كبير من الجنود المشاة، واعتقلت الشقيقين حمادة حسن الخطيب (30 عاما)، وعمر حسن الخطيب (24 عاما)، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من الشبان مصطفى أبو سنينة وأمير المالكي وحاتم وعبد بشيتي من شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

فيما أصيب عدة مواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة ببلدة العيساوية في القدس المحتلة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت الشاب أنس عوني أبو بلحة (25 عاما)، بعد أن دهمت منزل والده وفتشته.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وأطلق خلالها الشبّان مفرقعات نارية صوب برجٍ لقوات الاحتلال على مدخل البلدة.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ظافر سامي زقزوق من بلدة الجديدة، بعد أن اقتحمت منزل ذويه وفتشته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله حسن صبح من بلدة برقين على حاجز عسكري أقامته قرب قرية كفيرت الليلة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بعد عمليات دهم واقتحام للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها.
رقم : 874327
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