القاهرة تحذر من إطلاق تركيا عملية عسكرية بسرت الليبية

وفي مداخلة هاتفية متلفزة قال شكري": "لم يكن هناك أي تواصل أو حوارات بين مصر وتركيا في الفترة الماضية، والدليل على ذلك هو خروج التصريحات عن المعتاد على المستوى الدولي".



واعتبر "شكري" تصريحات نظيره التركي حول وجود تحضيرات لعملية عسكرية في سرت "تطورات بالغة الخطورة"، قائلا: "إن ذلك أمر خطير وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية، وتطور بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا".



وأضاف "شكري" أنه "لم يكن هناك احتمال بألا يتم التصدي لمثل هذا الاعتداء الذي يراه كثير من الأشقاء في ليبيا على أنه احتلال تركي عثماني" حسب تعبيره.



وأوضح أنه وفقا لتصريحات لقوات شرق ليبيا، التابعة لحفتر، سيتم مواجهة ذلك عسكريًا، إضافة لإجراءات على المستوى الدولي لما يمثله من خرق.



وجاء حديث "شكري" ردا على تصريحات أدلى بها نظيره التركي "مولود جاويش أوغلو" قال فيها: "إن هناك تحضيرات لعملية، لكن نجرب المفاوضات لانسحاب حفتر والقوات الداعمة له".



وتحدث الوزير التركي عن مفاوضات أجرتها بلاده على مستوى وزراء الخارجية مع القاهرة في الماضي، وأنه "لا خلاف في الرأي مع مصر بخصوص توسع مناطقها البحرية مع الاتفاقية" في إشارة إلى الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية، المتمركزة في العاصمة طرابلس.



وفي وقت سابق، حدد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" سرت وقاعدة الجفرة كـ"خط أحمر" ضد تقدم قوات الوفاق، المدعومة من تركيا.



وزعم "السيسي"، في خطاب من قاعدة سيدي براني العسكرية، أن مصر أصبح لديها الشرعية الدولية للتدخل في ليبيا، معربا عن استعداد بلاده لتقديم التدريب العسكري لأبناء القبائل الليبية، حسب تعبيره.



كما دعا "السيسي" إلى التوقف عند خط سرت - الجفرة، والبدء في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة، بينما رفضت حكومة الوفاق تصريحاته واعتبرته تدخلا سافرا في الشؤون الليبية.

