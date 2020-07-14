الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 12:00

رضائي: مدرسة الشهيد سليماني يمكنها ارساء نظام عالمي جديد

رضائي: مدرسة الشهيد سليماني يمكنها ارساء نظام عالمي جديد
واعتبر رضائي مدرسة الشهيد سليماني مدرسة صانعة للانسان وجهادية، قائلا، ان مدرسة الشهيد سليماني هي في الواقع ظهور وبروز كلمة طيبة تحظى بعقيدة فلسفية وثقافة مترافقة مع قيم معنوية.

ونوه رضائي الى ان مدرسة الشهيد سليماني تسعى للعمل بالمسؤولية الالهية وانتاج الفكر والاستراتيجية، مضيفاً، ان الضرورة للمسؤولية الالهية هي معرفة المسؤولية وكيفية العمل بها.

واكد ضرورة التمتع بالعقل الجمعي في مسار اداء المسؤولية، قائلا، لقد كنا نبحث لساعات طويلة للوصول الى العقل الجمعي بشأن سوريا والعراق ولبنان وجميع الحروب وفي الواقع فان الشهيد سليماني كان يعمل حتى الساعات الاخيرة من حياته وفق العقل الجمعي لمعرفة الواجب وكيفية العمل به بصورة افضل.

ونوه الى ان الساحة الدولية تشير الى ان الانسان قد دخل عصرا جديدا وان المناهج السابقة كالليبرالية والهيومانية او الاشتراكية الديمقراطية او الليبرالية الديمقراطية لا تفي بحاجات البشرية، قائلا، ان انسان اليوم بحاجة الى نظام جديد وان منهج الامام وقائد الثورة والثورة الاسلامية والشهيد سليماني تحمل تعاليم جيدة لبناء هذا النظام.
رقم : 874350
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
كالامارد: اغتيال سليماني يُقوّض مبدأ السيادة
كالامارد: اغتيال سليماني يُقوّض مبدأ السيادة
14 تموز 2020
الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟
الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟
14 تموز 2020
عندما يكون الرئيس فاسدا.. الولايات المتحدة الى أين؟
عندما يكون الرئيس فاسدا.. الولايات المتحدة الى أين؟
14 تموز 2020
روحاني: نأمل بتطوير العلاقات الإيرانية الفرنسية
روحاني: نأمل بتطوير العلاقات الإيرانية الفرنسية
14 تموز 2020
روحاني يشدد على ضرورة حلحلة المشاكل الإقتصادية
روحاني يشدد على ضرورة حلحلة المشاكل الإقتصادية
13 تموز 2020
فورين بوليسي: إيران في مأمن من الضغوط الأمريكية
فورين بوليسي: إيران في مأمن من الضغوط الأمريكية
13 تموز 2020
العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة
العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة
13 تموز 2020
الشهيد سليماني يحيي الضمير العالمي
الشهيد سليماني يحيي الضمير العالمي
13 تموز 2020
مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون
مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون
13 تموز 2020
اليمن وفلسطين.. علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ
اليمن وفلسطين.. علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ
13 تموز 2020
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
11 تموز 2020
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
11 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس