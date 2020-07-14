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الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 12:21

سوريا: اعتقال مجموعة ارهابية مكلفة بجمع معلومات أمنية

سوريا: اعتقال مجموعة ارهابية مكلفة بجمع معلومات أمنية
وقال أحد أفراد هذه المجموعة الارهابية التي تم اعتقالها، ويدعى جاسم العلي، للصحفيين: "نحن ضمن تنظيم "مغاوير الثورة". مجموعتنا تتكون من ثمانية أشخاص، إضافة إلى دليل يعمل في التهريب ونقل الأفراد والمخدرات. مضيفا توجهنا على دراجات نارية لتنفيذ المهمة ووقعنا في حقل ألغام".

وروى الارهابي المعتقل، أن عدة افراد من المجموعة قتلوا في انفجار لغم، مضيفا: "لقد ضللنا طريقنا ولم نكن نعرف إلى أين نذهب، لأن دليلنا مات، وبدأنا في البحث عن مخرج، وواصلنا السير، ثم وقعنا في الأسر، ونقلتنا القوات السورية إلى تدمر".

وكشف الارهابي المحتجز في اعترافاته، أن مهمة المجموعة الارهابية هي جمع المعلومات، مضيفا قوله: "تم إرسالنا لإنجاز المهمة في محافظة الرقة بمدينة المنصورة.

كما أكد ان المجموعة كانت مكلفة بجمع معلومات حول مواقع عسكرية سورية وحليفة، موضحا أن المجموعة انطلقت من بلدة التنف.

ووفق الارهابيين المعتقلين، حصل أفراد المجموعة على عدة آلاف من الدولارات من القائمين على المهمة، وأقر المعتقل الثاني ويدعى، عبد الله المشوات، بهذا الأمر قائلا:"تلقينا آلاف الدولارات لإكمال المهمة، لكن جميع الأموال كانت بحوزة قائد المجموعة يزن. لقد فجره لغم وفقدنا كل شيء".

ويوجد الارهابيون الثلاثة الآن في سجن للجيش السوري في مدينة تدمر. وقد عثر الجيش السوري بحوزة الارهابيين عند اعتقالهم، على بنادق رشاشة وقنابل يدوية وكمية كبيرة من الذخيرة، وأيضا مبالغ مالية ومخدرات.

وتحقق الاستخبارات السورية في اعترافات المجموعة وتحاول الكشف عن عمليات أخرى غير قانونية تورط فيها هؤلاء.
رقم : 874359
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