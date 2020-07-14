بوريل: سأتخذ كل ما يمكن للحفاظ على الاتفاق النووي

واضاف البيان الذي نشر نسخة منه على موقع العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: في الذكرى الخامسة لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، بات الحفاظ اليوم على هذه الاتفاقية أكثر أهمية من أي وقت مضى.