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أوروبا
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الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 12:30
بوريل: سأتخذ كل ما يمكن للحفاظ على الاتفاق النووي
واضاف البيان الذي نشر نسخة منه على موقع العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: في الذكرى الخامسة لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، بات الحفاظ اليوم على هذه الاتفاقية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
874361
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أحدث العناوين
إستثمارات في لبنان وكسر الحصار الأميركي
فلا غالب لكم.. المقاومة ستنتصر وتتحول لقوة اقليمية
ما الغرض من الاستفهام في قوله (عزَّ وجل) ﴿أَنَّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ﴾
إقرار القرآن والإسلام لظاهرة الرِّقِّ تمهيدًا لإلغائها
شروط معرفة القرآن الكريم
منشأ الخطأ في نظر القرآن الكريم
المصادر الرئيسية في تفسير القرآن الكريم
وديعة الله
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