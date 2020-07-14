كيان الاحتلال: 1681 إصابة جديدة بكورونا و368 وفاة

وقالت وزارة الصحة في الكيان الاسرائيلي ان حصيلة الإصابات الخطيرة بلغت 177 إصابة و55 شخصا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.



وذكرت الوزارة ايضا ان حصيلة الإصابات النشطة 21,393 إصابة، غالبيتها العظمى وصفت بالطفيفة وتحظى بالرعاية الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.



وسجلت 41040 إصابة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في الكيان في آذار/مارس الماضي، بينما بلغت حصيلة الوفيات 368 وفاة دون أن تسجل وفيات جديدة بالساعة الأخيرة.



وتشير بيانات الوزارة إلى أنه منذ مطلع شهر تموز/يوليو الجاري وإلى الآن، تم تسجيل 15525 إصابة بكورونا، وهي تشبه الحصيلة التي سجلت بشهري آذار ونيسان وبلغت 15892 إصابة، ما يعني أن الفيروس يضاعف نفسه كل 12 يوما.



وتخطت، أمس الإثنين، الإصابات النشطة في الكيان الاسرائيلي حاجز الـ20 ألفا، لتجتاز بذلك حصيلة ممن تشافوا من الفيروس ويبلغ عددهم 19558.