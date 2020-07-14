الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 13:40

البحرين آسفة على قرار تحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد!

البحرين آسفة على قرار تحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد!
و"مي بنت محمد آل خليفة" هي أحد أعضاء العائلة الحاكمة البارزين، وتحوز منصب رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بدرجة وزير، كما أنّها رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.

وفي تصريح رسمي بثّته وكالة الأنباء الرسمية «بنا»، شددت آل خليفة على «أهميّة آيا صوفيا الذي يعتبر موقعا أثريا عريقا وإرثاً حضاريا مميزا، مؤكدةً على وجوب "أن يكون محل إجماع بين علماء الأديان وأصحاب الاختصاص في الثقافات والموروث الحضاري"، كما أبدت أسفها "أن يكون موضوعاً للخلاف والانقسام"على حد قولها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقّع يوم الجمعة الماضي، مرسوما بإعادة "متحف آيا صوفيا" إلى مسجد، وذلك بعدما أبطلت محكمة عليا قرارا لكمال اتاتورك مؤسس تركيا العلمانية، بتحويل المبنى إلى متحف.

وقال إردوغان في بيان نشر عبر تويتر: "تقرر أن آيا صوفيا ستوضع تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية وستفتح للصلاة".

وأثار القرار التركي ردود فعل عالمية وانتقادات وترحيبات واسعة.

واعتبر أردوغان السبت، أن قرار سلطات البلاد تحويل "معلم آيا صوفيا" التاريخي إلى مسجد حق لبلاده، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه دون الاكتراث لما يقوله الآخرون.

وتأتي تصريحات هذه المسؤولة البحرينية، في حين أقدم الأمن البحريني مدعوماً بقوات سعودية على هدم عشرات المساجد خلال الاحتجاجات السلمية للشعب البحريني، من بينها مسجد أمير محمد البربغي الذي يعود تشييده إلى ما قبل 450 عاماً.
رقم : 874370
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
كالامارد: اغتيال سليماني يُقوّض مبدأ السيادة
كالامارد: اغتيال سليماني يُقوّض مبدأ السيادة
14 تموز 2020
الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟
الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟
14 تموز 2020
عندما يكون الرئيس فاسدا.. الولايات المتحدة الى أين؟
عندما يكون الرئيس فاسدا.. الولايات المتحدة الى أين؟
14 تموز 2020
روحاني: نأمل بتطوير العلاقات الإيرانية الفرنسية
روحاني: نأمل بتطوير العلاقات الإيرانية الفرنسية
14 تموز 2020
روحاني يشدد على ضرورة حلحلة المشاكل الإقتصادية
روحاني يشدد على ضرورة حلحلة المشاكل الإقتصادية
13 تموز 2020
فورين بوليسي: إيران في مأمن من الضغوط الأمريكية
فورين بوليسي: إيران في مأمن من الضغوط الأمريكية
13 تموز 2020
العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة
العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة
13 تموز 2020
الشهيد سليماني يحيي الضمير العالمي
الشهيد سليماني يحيي الضمير العالمي
13 تموز 2020
مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون
مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون
13 تموز 2020
اليمن وفلسطين.. علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ
اليمن وفلسطين.. علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ
13 تموز 2020
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
11 تموز 2020
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
11 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس