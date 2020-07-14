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الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 13:42

حزب أردوغان يهاجم ماكرون وينتقد دعمه لحفتر

حزب أردوغان يهاجم ماكرون وينتقد دعمه لحفتر
وقال جليك في تصريحات صحفية: "لا يمكن للرئيس الفرنسي التغطية على المقابر الجماعية بليبيا عبر استهداف دعم رئيسنا لحكومة السراج الشرعية".

وهاجم وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، فرنسا في مقالة نشرت بموقع وزارته الإلكتروني أمس الاثنين، قائلا إن هذه الدولة التي وصفها بـ"الحليف التقليدي والشريك الأوربي"، بدلا من الوقوف إلى جانب بلاده ساندت حفتر، وقدمت "ادعاءات كاذبة حول حادثة تتعلق بسفينتها الحربية والسفن التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وعندما لم يتم التحقق من هذه الادعاءات من قبل الناتو، انسحبت باريس من عملية تحالف مهمة".
رقم : 874371
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