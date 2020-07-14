بريدُ قُبلة

صليت قـربكَ، فـي هواكَ أُجدِّفُ *** وأنا سحابةُ ظامئٍ تتلهّفُ
وفمي على الشبّـاكِ نـذرُ مـسـافـةٍ *** إذ لا بـريـدَ لقُبـلةٍ تتأسفُ
ويدي يرمِّلها الدعاءُ، ودمعتي ** لغـةُ البكـاءِ، وبالمرايا تُحذفُ
يتنفَّسُ المعنى شموخَكَ عاجزاً أن يحتويكَ فلن تصوغَكَ أحرفُ
يا كربلاءُ وجـئـتُ قلباً مُتلفاً *** اسْـقيهِ حزناً كي يضُجَّ المُـتْلفُ
وأتيتُ، عشقاً للحسينِ يهزّني *** وبضاعتي حـبٌّ قـليلٌ مُـدنفُ
لا ظلَّ لي إلّا الحسينُ فغيمتي ** تـاهتْ وبئري لم يزرْهُ يوسفُ
ومواسمي قمحٌ ضريرٌ جائعٌ *** وسـنابلي موجُ انتظارٍ مسرفُ
من لي شفيعٌ غيرُ حبِّكَ سيّدي *** فذنوبُنا كـالـريحِ فينا تعصفُ
ونهارُ أسئلتي شراعُ مسافرٍ *** لا زال في ابـحـارِهِ يـسـتكشفُ
فاقبلْ ــ أقبّل في ظلالكَ نسمةً ــ * قلباً هواكَ بهِ هو المُتصرّفُ