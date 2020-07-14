ترتيب نزول سور القرآن المباركة

قال الإمام بدر الدين الزركشي: وعلى هذا الترتيب استقرت الرواية من الثقات(البرهان: ج1 ص193-194). وقد أخذناها الأصل الأول في هذا العرض، واكملنا ما سقط منها على رواية جابر بن زيد وغيره، وكذا نصوص تاريخيّة معتمدة(ينظر : الفهرست / ص28، وتاريخ اليعقوبي/ ج2 / ص28)، نعم كان بينها بعض الاختلاف إمّا للاختلاف في تحديد المكيّ والمدنيّ، أو في عدد المكيّات من الدنيّات، ومن ثم جاء اختلافهم في نيف وثلاثين سورة:



أنّها مكيات أم مدنيّات. والنظر في هذا العرض كان الى مفتتح السور، فالسورة إذا نزلت من أوّلها بضع آيات، ثم نزلت أُخرى، وبعدها اكتملت الأُولى، كانت الأُولى متقدّمة على الثانية في ترتيب النزول حسب هذا المصطلح. وإليك قائمة السور المكيّة، وعددها: (86 سورة) متقدّمة على السور المدنيّة، وعددها: (28 سورة) مع غضّ النظر عن سور مختلف فيها ... ــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة السور المكية حسب النزول :



ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 العلق 2 القلم 3 المزمّل 4 المدّثر 5 الفاتحة 6 المسد 7 التكوير 8 الأعلى 9 الليل 10 الفجر 11 الضحى 12 الشرح 13 العصر 14 العاديات 15 الكوثر 16 التكاثر 17 الماعون 18 الكافرون 19 الفيل 20 الفلق 21 الناس 22 التوحيد 23 النجم 24 عبس 25 القدر 26 الشمس 27 البروج 28 التين 29 قريش 30 القارعة 31 القيامة 32 الهمزة 33 المرسلات 34 ق 35 البلد 36 الطارق 37 القمر 38 ص 39 الأعراف 40 الجن 41 يس 42 الفرقان 43 فاطر 44 مريم 45 طه 46 الواقعة 47 الشعراء 48 النمل 49 القصص 50 الإسراء 51 يونس 52 هود 53 يوسف 54 الحجر 55 الأنعام 56 الصافّات 57 لقمان 58 سبأ 59 الزمر 60 غافر 61 فصّلت 62 الشورى 63 الزخرف 64 الدخان 65 الجاثية 66 الأحقاف 67 الذاريات 68 الغاشية 69 الكهف 70 النحل 71 نوح 72 إبراهيم 73 الأنبياء 74 المؤمنون 75 السجدة 76 الطور 77 الملك 78 الحاقّة 79 المعارج 80 النبأ 81 النازعات 82 الانفطار 83 الانشقاق 84 الروم 85 العنكبوت 86 المطففين



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة السور المدنيّة حسب النزول : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 87 البقرة 88 الأنفال 89 آل عمران 90 الأحزاب 91 الممتحنة 92 النساء 93 الزلزال 94 الحديد 95 محمد 96 الرعد 97 الرحمان 98 الإنسان 99 الطلاق 100 البيّنة 101 الحشر 102 النصر 103 النور 104 الحج 105 المنافقون 106 المجادلة 107 الحجرات 108 التحريم 109 الجمعة 110 التغابن 111 الصف 112 الفتح 113 المائدة 114 البراءة