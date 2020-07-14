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الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 16:59

العميد حيدري: الغزو الثقافي أكبر تهديد يوجّه للشعب

العميد حيدري: الغزو الثقافي أكبر تهديد يوجّه للشعب
وقال كيومرث حيدري، في تصريح أدلى به خلال مراسم تدشين مكتبة أمير كبير في الجيش اليوم الثلاثاء، إن الغزو الثقافي يشكل التهديد الاكبر لمجتمعنا لكن أصالتنا الثقافية هي التي عزّزت الصمود في مواجهة هذا التهديد.

وأضاف: إنّ النصر سيكون حليفنا في مواجهة الغزو الثقافي بفضل تأييد الله تعالى والاعتماد على الثقافة القرآنية والتبعية لولاية الفقيه.

وتابع: إن جيل الشباب هو المستهدف الرئيس في عمليات الغزو الثقافي التي يشنها الاعداء.

ولفت الى انه من أجل التصدي للغزو الثقافي للاعداء ينبغي حيازة أدوات فاعلة منها الكتاب حيث ان تدشين المكتبة الجديدة يصب في هذا السياق.

ويشار الى ان مكتبة امير كبير الجديدة تبلغ مساحتها 450 مترا مربعا وبلغت كلفتها 12 مليار ريال وتضم مخزنا للكتب يتسع لنحو 20 الف كتاب وصالة للمطالعة ومصلى وصالة للضيافة وغيرها.
رقم : 874409
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