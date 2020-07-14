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الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 19:05

أول تعليق لوزارة الدفاع التركية عن استهداف جنودها بإدلب

أول تعليق لوزارة الدفاع التركية عن استهداف جنودها بإدلب
وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية "هاجم الإرهابيون دورية روسية - تركية مشتركة في إدلب بسيارة مفخخة. فأصيبت سيارتان بأضرار ولم يسقط قتلى".

يشار إلى أن الدوريات المشتركة في إدلب ستستمر مع مراعاة الإجراءات الأمنية اللازمة.
وفي وقت سابق من اليوم،أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن إصابة 3 جنود روس وعدة عسكريين أتراك بعد تفجير مسلحين عبوة ناسفة أمام دورية مشتركة في إدلب.

وكان المركز قد قال في بيان اليوم الثلاثاء: "أصيب ثلاثة جنود روس بجروح طفيفة. كما أصيب أفراد طاقم السيارة المدرعة التركية جراء تفجير عبوة ناسفة مزروعة خلال مررو دورية روسية تركية مشتركة، وتم إجلاء جميع المصابين على الفور من المنطقة.. جرى نقل الجنود الروس إلى قاعدة حميميم حيث تلقوا كل الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم مستقرة".

ونشرت تنسيقيات المسلحين فيديو قالت إنه لانفجار السيارة المفخخة بالدورية التركية الروسية المشتركة على الطريق الدولي حلب _اللاذقية الـ "ام 4" قرب مدينة أريحا بريف ادلب الجنوبي، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الجنود الروس.
رقم : 874428
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