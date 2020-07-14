الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 تموز 2020 ساعة 21:00

أنصار الله تزلزل المطارات والقواعد العسكرية السعودية

أنصار الله تزلزل المطارات والقواعد العسكرية السعودية
وبيّن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنيّة التابعة لحركة أنصار الله العميد "يحيى سريع"، أنّ صواريخ القوات اليمنية الباليستية وطائراتها المسيرة قد دكّت عدداً من قواعد ومنشآت العدو السعوديّ العسكريّة والحيويّة في جيزان ونجران وعسير، منها المطارات والقواعد العسكرية، وذلك في عملية عسكرية واسعة.

وأضاف العميد سريع أنّه تم استهداف معسكر "تداوين" الواقع في محافظة مأرب اليمنية، أثناء اجتماع ضم قادة عسكريّين سعوديّين مع يمنيّين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وفي هذا السياق؛ حذّرت القوات اليمنية قوات العدوان السعودي من استهداف المنشآت النفطية في محافظة مأرب، قائلة"ذراعنا قوية وطويلة قادرة على أن تمتد إلى كل منشآتهم النفطيّة والاقتصاديّة وتدميرها بالكامل"، معتبرة أنّ الحركة قادرة على ردّ الصاع صاعين بل أكثر، في إشارة مباشرة إلى استهداف منشآت شركة "أرامكو" النفطيّة في السعوديّة حال تعرّض مصافي "صافر" في مأرب للقصف.

قوات العدوان السعودي في تعنتها وازدياد اجرامها بحق الشعب اليمني تدفع في إطالة أمد الأزمة اليمنيّة، وإبقاء اليمن وشعبه ضمن دائرة اللهب، بعد أكثر من 5 سنوات من الحرب العنيفة التي أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب وصف الأمم المتحدة، حيث بات شعب بأكمله بحاجة إلى مساعدات إنسانيّة عاجلة، كما دفع الصراع الملايين من أبناء اليمن إلى المجاعة.

يذكر أنه كانت مصادر صحفية قد نقلت من مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن،"مارتن غريفيث"، الجمعة الفائت، أن حركة أنصار الله وقوات العدوان السعودي قد تسلموا مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة اليمنية المستمرة من آذار 2015.

وتنصّ المسودة على أن يدخل وقف إطلاق النار الشامل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه، وإلزام طرفي النزاع بوقف كافة العمليات العسكريّة البريّة والبحريّة والجويّة، مع تشكيل لجنة "تنسيق عسكريّ" برئاسة منظمة الأمم المتحدة وعضويّة ضباط رفيعي المستوى من الطرفين، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز "عمليات مشتركة" يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات.

وأيضا نصّت المسودة الأمميّة على فتح مطار صنعاء الدوليّ أسوة بباقي المطارات اليمنيّة، بالإضافة إلى رفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطيّة والسفن التجاريّة لموانئ محافظة الحديدة.
 
وبالتزامن مع السعيّ الأمميّ المشكوك بأمره لحلّ الأزمة اليمنيّة، والذي لا يستطيع إيقاف الضربات الوحشيّة للتحالف العربيّ بقيادة السعوديّة، ما يهدّد بشكل مباشر كلّ المساعي لإيقاف نزيف الدم اليمنيّ، تدرك حركة أنصار الله أنّ التهاون في الرّد على الاعتداءات السعوديّة سيكلّفها أكثر بكثير حال قرّرت عدم الرّد.
 
رقم : 874463
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
كالامارد: اغتيال سليماني يُقوّض مبدأ السيادة
كالامارد: اغتيال سليماني يُقوّض مبدأ السيادة
14 تموز 2020
الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟
الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟
14 تموز 2020
عندما يكون الرئيس فاسدا.. الولايات المتحدة الى أين؟
عندما يكون الرئيس فاسدا.. الولايات المتحدة الى أين؟
14 تموز 2020
روحاني: نأمل بتطوير العلاقات الإيرانية الفرنسية
روحاني: نأمل بتطوير العلاقات الإيرانية الفرنسية
14 تموز 2020
روحاني يشدد على ضرورة حلحلة المشاكل الإقتصادية
روحاني يشدد على ضرورة حلحلة المشاكل الإقتصادية
13 تموز 2020
فورين بوليسي: إيران في مأمن من الضغوط الأمريكية
فورين بوليسي: إيران في مأمن من الضغوط الأمريكية
13 تموز 2020
العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة
العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة
13 تموز 2020
الشهيد سليماني يحيي الضمير العالمي
الشهيد سليماني يحيي الضمير العالمي
13 تموز 2020
مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون
مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون
13 تموز 2020
اليمن وفلسطين.. علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ
اليمن وفلسطين.. علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ
13 تموز 2020
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
الشهيد سليماني حارب الإرهاب في كل المنطقة
11 تموز 2020
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
دوافع الأحزاب الوطنية اللبنانية لتعزيز العلاقات مع سوريا
11 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس