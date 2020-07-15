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الأربعاء 15 تموز 2020 ساعة 09:06

استنفار مفاجئ لقوات الإحتلال على الحدود مع لبنان

استنفار مفاجئ لقوات الإحتلال على الحدود مع لبنان
وذكرت مصادر نقلا عن وسائل الإعلام العبرية أن قيادة القوات الإحتلال في شمال فلسطين المحتلة أعلنت حالة الطوارئ العامة ليلا في مستوطنة"زرعيت" المواجهة لبلدة مروحين اللبنانية الواقعة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن وزارة حرب الإحتلال طلبت من سكان المستوطنات الحدودية البقاء داخل المنازل وإغلاق الأبواب وإشعال مصابيح المنازل الخارجية.

وفي السياق نفسه، أعلن سكان المناطق الجنوبية في لبنان عن تحركات غريبة في الجانب الفلسطيني وإطلاق جيش الإحتلال قنابل مضيئة في سماء المنطقة.

وادعت بعض وسائل الإعلام العبرية بأن هذا الإستنفار جاء بعد اشتباه بعملية تسلل من جنوب لبنان الى اراضي المحتلة وبعد ما تبين بأن التسلل لم يحصل عادت الأمور الى طبيعتها.
رقم : 874537
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