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الأربعاء 15 تموز 2020 ساعة 09:48

ترامب: الاتحاد الأوروبي تأسس بهدف إستغلال الولايات المتحدة

ترامب: الاتحاد الأوروبي تأسس بهدف إستغلال الولايات المتحدة
وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، يوم الثلاثاء: "لا تنسوا أننا ننافس الصين والكثير من الدول الأخرى حول العالم. ونحن في سباق اقتصادي كبير مع دول أخرى، بما في ذلك مع أوروبا التي لم تتخذ موقفا جيدا تجاهنا".

وتابع ترامب قائلا، إن "الاتحاد الأوروبي تم تأسيسه من أجل الاستفادة من الولايات المتحدة، وتم تأسيسه بهدف استغلال الولايات المتحدة، أنا أعرف ذلك".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الرسوم الجمركية على بعض السلع من الاتحاد الأوروبي بعد وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.

وفي آخر تطور للحروب التجارية التي تخوضها واشنطن، أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض رسوم بنسبة 25% على السلع الفرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار اعتبارا من 6 يناير المقبل، وذلك ردا على القانون الفرنسي حول فرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى مثل "آبل" و"أمازون" و"فيسبوك" وغيرها.
رقم : 874549
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