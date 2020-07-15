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الأربعاء 15 تموز 2020 ساعة 10:29

بوريل: الحفاظ على الاتفاق النووي يتسم بأهمية كبيرة

بوريل: الحفاظ على الاتفاق النووي يتسم بأهمية كبيرة
واضاف جوسيب بوريل في مذكرة لوسائل الإعلام بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للتوقيع على الاتفاق النووي : إذا تم تدمير الاتفاق النووي، فلن يكون هناك بديل له، موضحا ان هذا الاتفاق تم التوصل اليه بعد 12 عاما من الاخذ والرد والجهود التفاوضية، وتمت الموافقة على الاتفاق بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وفي إشارة إلى التاريخ الطويل للمحادثات النووية الإيرانية، قال إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي دون الاعتماد على حل دبلوماسي.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق النووي يتكون من 100 صفحة وعدة ملاحق وافقت بموجبها إيران على قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية، منوها الى ان الاتفاق النووي مثالا واضحا على كيفية تأثير الدبلوماسية والتعددية الأوروبية في إطار نظام القانون الدولي.

وأشار رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أيضا إلى أن الاتفاق النووي ليس مجرد متابعة رمزية، بل أيضا اتفاقية أثبتت فعاليتها، هذا الإنجاز هو نتيجة الوصول غير المسبوق الذي قدمه الاتفاق النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتأكيد التزام طهران بالاتفاق النووي في 15 تقريرا متتاليا.

وأشار إلى أنه على هذا الأساس، رفعت أوروبا والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، الحظر وفقا للاتفاقية، وبذلك أعادت العلاقات التجارية والاقتصادية الإيرانية مع الدول الأخرى إلى وضعها الطبيعي، لكن في مايو 2018، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق وإعادة الحظر لتعزيز سياسة الضغوط القصوى.
رقم : 874564
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