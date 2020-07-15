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الأربعاء 15 تموز 2020 ساعة 11:11

استشهاد 9 يمنيين في مجزرة جديدة للعدوان السعودي بالجوف

استشهاد 9 يمنيين في مجزرة جديدة للعدوان السعودي بالجوف
واكد مراسلنا في اليمن سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال بغارة طيران العدوان على المنازل السكنية في الجوف باليمن.
رقم : 874578
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