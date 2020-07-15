محمد فهمي​: لبنان يعاني من وضع اقتصادي حاد

وفي كلمة له اليوم الاربعاء خلال حفل اطلاق المنصة الالكترونية للجهات المانحة حول اسباب الازمة الاقتصادية قال هذة الازمة بسبب عبء ​النازحين​ الذين يبلغ عددهم مليون ونصف سوري أي ثلث ​الشعب اللبناني​، والازمة الاقتصادية بسبب كورونا والضغوطات الاقتصادية التي تهدد وجود ​المجتمع اللبناني.



ودعا فهمي الى وضع السياسية جانبا وإنقاذ هذه الامة التي تعشق ​الحياة​ و​السلام​ وأناشد دعمكم لمواجهة الازمة من خلال إطلاق الأموال والمنح ​المعلقة​.



واوضح أن هدفي الأساسي ضمان مستوى متين من الشفافية والتعاون مع الوزرارات الأخرى، والعرض التالي سيظهر أهمية وحدة التحليل والتدقيق والتنسيق والمنصة الالكترونية للجهات المانحة ستظهر الشفافية التي هي مؤمنة عبر هذه المنصة وكيفية صرف وتوفير المنح والمشاريع المدعومة، مشيرا الى أننا دعمت إطلاق هذه المنصة التي نربط من خلالها كافة البلديات مع هذه الوزراة ووزارت أخرى لتنفيذ برنامج مراقبة الأشخاص المحجورين بسبب ​كورونا​.