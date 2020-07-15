وفاة احد علماء الدين في لبنان

ونعى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان في بيان المسلمين واللبنانيين فقيد العلم والعلماء العلامة السيد نجيب يوسف خلف الحسني عن عمر شريف ناهز الـ 75 عاما،



و جاء في بيان شيخ قبلان: العلامة الحسيني قضى معظمه في خدمة الدين ونشر تعاليمه وتبليغ أحكامه فكان مثال العالم الفاضل العامل في سبيل اعلاء كلمة الله، ونشر الدعوة و هداية الناس إلى الرشاد والصلاح".



وأعلن أن جثمانه سيشيع اليوم من امام مسجد الامام الحسن - الرادوف، ويوارى جدث الرحمة في بلدته شقراء في جنوب لبنان عند الخامسة عصر يوم الخميس 16-7-2020. وتقبل التعازي بالراحل الكبير قبل الدفن وبعده في منزل والده المرحوم ابي اسماعيل في بلدة شقرا.نسأل الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه الفسيح من جناته .