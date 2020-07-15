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الأربعاء 15 تموز 2020 ساعة 11:28

اليمن الفقير سيصبح من أقوى إقتصاديات العالم

اليمن الفقير سيصبح من أقوى إقتصاديات العالم
ويقول الخبير المغربي إن اليمن الفقير في حقيقته سوف يكون من أقوى اقتصاديات العالم، يتخطى كل الحدود الاقتصادية عالمياً، بلد يمتلك أكبر الثروات ناصحا اليمنيين بنبذ خلافاتهم والتمسك بالأرض؛ فالمستقبل القريب جدا هو لصالح اليمن حسب وصفه رغم التحديات الحالية .

ويقول الخبير ان ميناء عدن أهم ميناء استراتيجي في العالم وهو عصب شريان التجارة العالمية، فقط الأمر يتطلب وضع الميناء للمنافسة التجارية بشفافية مطلقة ، وهناك العديد من دول العالم ترغب في الاستثمار في هذا العصب، وان 75 مليار دولار أقل العائدات من هذا الميناء.

وأشار ولد داده إلى أن "اليمن وموانئه وأراضيه يقع ضمن نطاق طريق الحرير، الطريق التجاري البحري والبري الجديد الذي يربط الصين بأوروبا مروراً باليمن، وميناء البريقة ورأس عمران وباب المندب، وكذا ميناء شقرة وبالحاف وبير علي والمكلا والغيظة تعد من أكثر الموانئ أهمية على خطوط التجارة العالمية وتطل على البحر العربي والمحيط الهادي، إضافة للبحر الأحمر وانها أفضل من موانئ الدول المجاورة كموانئ السعودية والسودان وجيبوتي والقرن الأفريقي .

مؤكدا ان الاستغلال الأمثل لهذه الموانئ سوف يجعلها من أكبر محطات الترانزيت وسيتجاوز دخلها السنوي أكثر من 80 مليار دولار إذا تم استغلال الترانزيت فقط، ناهيك عن الصناعات التحويلية والتجارة الحرة وإعادة تصدير الوقود والخامات المختلفة".
وتابع "تعد جزيرة سقطرى جوهرة لم تستغل بعد في قطاعات الموانئ العالمية والترانزيت وفي المجالات التجارية والثروات الطبيعية البحرية أو في باطن الأرض، وكذلك أنشطة السياحة والزراعة ومطارات العبور الدولية".

وعن النفط باليمن قال ولد داده: "محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والجوف وغيرها من مناطق النفط ببحر عدن وبمحافظات لحج وأبين والمهرة وسقطرى والحديده توجد بها خزان هائل من النفط والغاز يحتوي على نفط أكبر من حقول عدة دول مجتمعة بالإضافة إلى ذلك حقول النفط.

وعن الموقع الاستراتيجي لليمن قال الخبير الاقتصادي المغربي: "إن موقع اليمن الجغرافي المتميز يعتبر مرتكز للتجارة العالمية بين الشرق والغرب وشمال وجنوب الكرة الأرضية".
ولفت الخبير المغربي الى ان محافظة حضرموت ومنطقة لحج وأبين أرض غنية جدا بمعدن الذهب ؛ حيث تتراوح نسبة الذهب فيه من 1 كيلو إلى 21 طن وهي نسبة عالية بالإضافة إلى ذلك تكاد تكون المناجم سطحية مقارنة بالمناجم الأخرى وكما أنه لا يخفى على أحد مناجم الذهب في مناطق يمنيه أخرى وهذه الثروة الهائلة مطمع كبير لدول العالم.

وذكر ايضا: توجد في هضبة حضرموت أكبر خزان مائي في جزيرة العرب وهو عبارة عن تريلونات من الأمتار المكعبة، واستغلال ذلك سيجعل من اليمن سلة العرب الغذائية بدلاً عن السودان، وأيضاً البُن اليمني أقوى من اقتصاد البترول، وكذا الثروة السمكية لأن اليمن يتمتع ببحر مفتوح وسواحل هائلة ومتنوعة فيها أنواع الأسماك الفاخرة والمختلفة والكثيرة"

واختتم حديثه بالقول: "متى سيعلم اليمنيون حقيقة أن وطنهم غني للغاية وغني للغاية؟!

ويعتبر الكارثة الإنسانية التي تمر بها اليمن هي الأسوأ في العالم، بسبب الحصار والعدوان الأمريكي السعودي المستمر منذ أكثر من خمسة أعوام. كما خرجت اكثر من نصف المنشآت الصحية المتواضعة اصلا عن الخدمة، والنصف الآخر يعمل باقل من نصف طاقته وإمكانيه. حيث أكد تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان أن مؤشرات انهيار النظام الصحي في اليمن، تمثلت في تدمير طيران العدوان بصورة مباشرة لأكثر من 469 منشأة صحية وخسائر بعشرات المليارات من الدولارات للقطاع الصحي. كما أن ملايين اليمنيين بحاجة إلى مراعاة وضعهم المأساوي، لا سيما الأطفال الذين يموتون من والأمراض المعدية بسبب الحصار وشحة الامكانيات.
رقم : 874591
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