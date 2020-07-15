ليبيا.. مؤشرات على اقتراب معركة سرت

وأعلنت مصادر في حكومة الوفاق أن عناصر شركة فاغنر انسحبوا أمس الثلاثاء من سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) في اتجاه موانئ الهلال النفطي التي تقع شرقا، وتخضع لسيطرة قوات حفتر.



ونقلت قناة الجزيرة عن المصادر أن انسحاب فاغنر من غرب وجنوب سرت، وهو ما قد يشير لتفاهم روسي تركي بهذا الخصوص. مؤكدا بانه في حال تأكد الانسحاب، فإن ذلك يعني قرب اقتحام الوفاق لسرت، مثلما حصل في ضواحي طرابلس الجنوبية سابقا.



من جهته أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات التابعة لحفتر، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.



وأشار المسماري في هذا السياق إلى وجود ما وصفها بـ"تحركات كبيرة" لقوات الوفاق وتركيا في محيط المنطقتين.



ورأى المسماري أن المعركة القادمة "لن تكون ليبية فقط، وإنما ستدخل فيها أطراف عربية وأجنبية" حسب تعبيره.



وكان المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني، العقيد طيار محمد قنونو، قد أعلن أمس أن الوقت حان "ليتدفق النفط مجددا والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين" وإنهاء التواجد العسكري الاجنبي الداعم لحفتر في ليبيا.



وتوعد المتحدث العسكري باسم الوفاق قوات القيادة العامة التابعة لحفتر بالقول: "الجواب ما ترون لا ما تسمعون".