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الأربعاء 15 تموز 2020 ساعة 11:37

وقوع انفجارات متتالية في مدينة الرقة السورية

وقوع انفجارات متتالية في مدينة الرقة السورية
وأوردت مصادر بأن ثلاثة انفجارات متتالية سمع دويها في المدينة، مساء الثلاثاء، وتبين أنها ناجمة عن قنابل صوتية انفجرت وسط المدينة دون أن تخلف إصابات أو خسائر.

وأوضحت المصادر أن الانفجارات وقعت في شارع الباسل وكان آخرها بالقرب من مشفى الطب الحديث.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام أخرى، نقلا عن مصادر محلية، بأن مجهولين استهدفوا بثلاث عبوات ناسفة مقر المحكمة العسكرية التابعة لـ "قسد"، بالإضافة إلى مؤازرة قرب المقر بحي الفردوس في الرقة.

كما أشارت المصادر إلى أن أحد الانفجارات حدث في منطقة شارع النور، دون ذكر الخسائر.
فيما نقلت وكالة "باسنيوز" الكردية المحلية عن "مصدر كردي مطلع" قوله: "انفجرت أربع عبوات ناسفة بالقرب من المؤسسات الرسمية في أماكن متفرقة من مدينة الرقة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة".

وأضاف أن ثلاثة انفجارات وقعت خلف مشفى الطب الحديث بالقرب من مقر المحكمة العسكرية بحي الفرودس، أما الانفجار الرابع فوقع في شارع النور وسط المدينة.
رقم : 874599
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