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الأربعاء 15 تموز 2020 ساعة 13:05

العميد رسول: مسك المنافذ رسالة قوية لفرض هيبة الدولة العراقية

العميد رسول: مسك المنافذ رسالة قوية لفرض هيبة الدولة العراقية
وقال العميد رسول لصحيفة «الصباح»: إن "نشر القوات في تلك المنافذ رسالة قوية أراد رئيس الوزراء إيصالها؛ بأن المنافذ يجب أن تخضع لسلطة الدولة، ومنع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها، من خلال عمليات التهريب والرشاوى، وإعادة إيرادات المنافذ الى الحكومة".

وأضاف رسول أن قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية قد يشمل جميع المنافذ مستقبلا بشكل تدريجي، لفرض سيطرة الدولة بشكل كامل على المنافذ الحدودية، مشيرا إلى أن لدى الحكومة معلومات كافية عمّا أسماها المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ، مبينا إصدار أوامر مشددة باستبدال واستبعاد الموظفين الذين تؤشر عليهم ملفات فساد .

وفي ما يتعلق بالتغييرات التي تجري بين القادة العسكريين والأمنيين، أشار المتحدث باسم القائد العام، إلى أن التغييرات التي تجري هي وفقا لتقديرات القيادة العامة للقوات المسلحة أولا، وتأتي في إطار عملية التدوير في المناصب، وأثر ذلك في الروح المعنوية للعاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية.
رقم : 874612
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