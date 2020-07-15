الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 تموز 2020 ساعة 15:18

قرار سعودي مفاجئ يعقّد صفقة الاستحواذ على نيوكاسل

قرار سعودي مفاجئ يعقّد صفقة الاستحواذ على نيوكاسل
وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية أمس الثلاثاء إلغاء ترخيص قنوات بي إن سبورتس في المملكة "نهائيا"، وتغريمها 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) بسبب ما وصفتها بـ"ممارسات احتكارية".

واعتبرت شبكة "بي إن" أن القرار اتخذ "من خلال إجراءات قانونية مشوبة انتهكت بشكل متكرر حقوق الدفاع في جميع المراحل القانونية".

وأكدت الشبكة أن "القرار ذاته لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة، وهذا القرار لا معنى له على الإطلاق على جميع المستويات"، وتساءلت "كيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة فعاليات الدوري الإنكليزي الممتاز بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية مع هذا الحظر الدائم؟".

وقالت صحيفة غارديان إن القرار الجديد يجعل من المستحيل مشاهدة الدوري الممتاز في السعودية بشكل قانوني، لأن شبكة "بي إن" تملك الحقوق الحصرية لبث المسابقة في المنطقة حتى 2022.

وتساءلت عن توقيت الإعلان عن القرار في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لاستكمال صفقة الاستحواذ على نيوكاسل، وقالت إن الصفقة -التي تلقى دعما سريا من الحكومة البريطانية- كانت أقرب للتجسيد بعد تلقي إشارات عن إمكانية لتسوية دبلوماسية في أزمة البث بين السعودية وشبكة "بي إن"، إلا أن القرار السعودي الجديد كان بمثابة "صدمة" لصندوق الاستثمار والأطراف المتحالفة معه والتي لم تكن على علم به.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر استغرابها توقيت الإعلام عن القرار الجديد، خاصة بعدما أصدرت السعودية سلسلة من القوانين التي منعت القرصنة، وذلك ضمن جهودها لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال صفقة الاستحواذ.

وتسعى مجموعة تقودها سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي ويدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء نيوكاسل من مايك آشلي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (نحو 378 مليون دولار)، لكن الصفقة تعطلت، وهي قيد المراجعة من الدوري الإنكليزي منذ 16 أسبوعا.

وتواجه الصفقة معارضة من أطراف مختلفة بسبب سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، ودورها في دعم شبكة القرصنة "بي آوت كيو" التي نقلت بطولات رياضية كبرى بشكل غير قانوني.
 
رقم : 874631
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
15 تموز 2020
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
15 تموز 2020
أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟
أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟
15 تموز 2020
هذا ما أكدت عليه طهران في الذكرى الـ5 للاتفاق النووي
هذا ما أكدت عليه طهران في الذكرى الـ5 للاتفاق النووي
15 تموز 2020
روحاني : جميع مؤامرات امريكا ضد ايران ستبوء بالفشل
روحاني : جميع مؤامرات امريكا ضد ايران ستبوء بالفشل
15 تموز 2020
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
14 تموز 2020
كالامارد: اغتيال سليماني يُقوّض مبدأ السيادة
كالامارد: اغتيال سليماني يُقوّض مبدأ السيادة
14 تموز 2020
الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟
الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟
14 تموز 2020
عندما يكون الرئيس فاسدا.. الولايات المتحدة الى أين؟
عندما يكون الرئيس فاسدا.. الولايات المتحدة الى أين؟
14 تموز 2020
روحاني: نأمل بتطوير العلاقات الإيرانية الفرنسية
روحاني: نأمل بتطوير العلاقات الإيرانية الفرنسية
14 تموز 2020
روحاني يشدد على ضرورة حلحلة المشاكل الإقتصادية
روحاني يشدد على ضرورة حلحلة المشاكل الإقتصادية
13 تموز 2020
فورين بوليسي: إيران في مأمن من الضغوط الأمريكية
فورين بوليسي: إيران في مأمن من الضغوط الأمريكية
13 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس