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الأربعاء 15 تموز 2020 ساعة 15:21

برلماني ايراني ينتقد بشدة ازدواجية المعايير في السياسة السعودية

برلماني ايراني ينتقد بشدة ازدواجية المعايير في السياسة السعودية
واشار ابراهيم رضائي النائب عن أهالي دشتستان/جنوب/، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، الى تكرار مزاعم النظام السعودي المناهضة لايران حول البرنامج النووي السلمي والبرنامج الصاروخي الدفاعي للبلاد، عادّا مثل هذه المزاعم الجوفاء نتيجة لهزائم آل سعود المتتالية في المنطقة واليمن.

ووصف السعوديين بأنهم ليسوا في موقع يمكنهم اتخاذ موقف مناهض لايران، متسائلا: كيف يمكن لنظام حليف لاميركا ويقوم بزعزعة الامن في المنطقة بتوجيه تهمة زعزعة الاستقرار لايران التي تقف في الخط الاول على صعيد مواجهة الارهاب.

ووصف السعوديين بأنهم تحولوا الى بقرة حلوب للولايات المتحدة والتي يصب موقفها الاخير تجاه ايران في سياق التبعية لها حيث لايمتلكون حق اتخاذ القرار في مجال السياسة الخارجية.

ونوه الى ان البرنامج النووي الايراني يخضع لاشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متساءلا عن حق السعوديين في اتخاذ موقف مناهض والدعوة الى مناوئة ايران.

وأكد على ضرورة مساءلة المسؤولين السعوديين عن استخدام الصواريخ الاميركية الصنع في العدوان على اليمن لكنهم يدعون الى اعاقة ايران عن استخدام صواريخها المصنعة محليا للدفاع عن حدودها وأمنها.
رقم : 874632
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