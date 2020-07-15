أبرز التطورات على الساحة الليبية 15-7-2020

و في تصريح صحفي قال قنونو "حان الوقت ليتدفق النفط مجددا والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين، وإنهاء تواجد المرتزقة الداعمين لمجرم الحرب الذي أباح لهم أرض ليبيا وسماءها".



وشدد قنونو على الاستمرار في "ضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد"، بحسب تعبيره.



وبشر قنونو الليبيين بأن قوات الوفاق ماضية في تحرير المدن التي وصفها بالمختطفة ورفع الظلم عن ابنائها وعودة مهجريها مشددا على بسط سلطان الدولة، حسب قوله.



ووجه المتحدث العسكري باسم حكومة الوفاق رسالة للقوات التابعة لحفتر مفادها "الجواب ما ترون لا ما تسمعون".



وأشار إلى إصرار قوات الوفاق على بسط سيطرتها على سرت والجفرة، ومؤكداً اكتمال الاستعدادات وانتظار الأوامر بشأن العمليات القتالية.



وكانت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد هددت بأن "الأيام المقبلة تحمل الهلاك للعدو"، إذ أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر أن القوات "في حالة الجاهزية الكاملة لصد أي هجوم" على سرت والجفرة، مشيرة إلى أن "الحقول النفطية لا تزال مغلقة ولن تفتح إلا عند تنفيذ شروط القيادة العامة".



وتابعت في بيان أنه "على الرغم من الضغط الخارجي، فإن القوات المسلحة للجيش والقيادة لا تزال مستمرة في قضيتها المتمثلة في تحرير الوطن بالكامل، وليس الدفاع عن سرت والجفرة فقط"، مضيفة أن "الأيام المقبلة تحمل الكثير من الخير للجيش والهلاك للعدو".



ودعا مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، والتابع للمشير خليفة حفتر دولة مصر بالتدخل العسكري .



وقال البرلمان في بيان إنّ "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطاول أمن بلدينا".



وفي رده على القرار، حذر عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر، من أن إجازة مجلس نواب طبرق التابع لخليفة حفتر، للقاهرة التدخل العسكري في ليبيا، هي دعوة لقتل المصريين بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش جراء "سد النهضة"، بحسب تعبيره.



وأضاف: "توريط مصر في حرب ستشغلها عن توفير مياه الشرب لمواطنيها، هي دعوة للقتل بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش".



وبحسب البرق فإن قوات الوفاق ستدخل سرت–الجفرة "دون حرب"، على حد تعبيره.



وذكرت مصادر مقربة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أن تبادلاً للأسرى تم اليوم الأربعاء مع القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس.



وتأتي هذه الخطوة التي وصفت بالإيجابية مع تأكيد الجانبين في تصريحاتهما على أن معركة "سرت - الجفرة" باتت وشيكة ويمكن أن تندلع قريبا بين قواتهما.



وأفادت عدة مواقع تابعة لقوات حفتر بأن الطرفين تبادلا بالتساوي 8 أسرى.



في وقت سابق كان وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، قد أكّد في تصريحات، أن بلاده سلّمت روسيا اقتراحات من حكومة الوفاق الوطني بشأن سرت والجفرة، مشدداً على ضرورة تسليم المدينتين لحكومة الوفاق.



وأشار أوغلو إلى أن موسكو وأنقرة قد تعقدان اجتماعاً على مستوى الخبراء، ومن ثم الوزراء بشأن ليبيا.



وبحسب محللون سياسيون فإن المفاوضات بشأن النفط قد شارفت على الانتهاء، وعودة الإنتاج والتصدير مسألة وقت،فيما أشار المحللون إلى أن تعقّد المسألة في الكواليس يعود إلى تعقّد مصالح حلف حفتر في ليبيا المرتبط بعدة دول كفرنسا وروسيا ومصر، وتضاربها بسبب ذلك.بحسب تعبيرهم.



وأكد خبراء أن الملف الليبي بات معقداً، فهناك قلق أميركي من التوغل الروسي، وهناك خلاف فرنسي إيطالي من جانب، وتوتر فرنسي تركي من جانب آخر، مشيرين إلى أن الطريق لا تزال صعبة وغير ممهدة للوصول إلى حلول للأزمة السياسية.





