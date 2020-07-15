الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ يشن حملة اعتقالات في الضفة

وقال نادي الأسير، في بيان، إن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في رام الله والبيرة، وهم: سليم راسم الريماوي من بلدة بيت ريما، وهو شقيق الأسير تامر المحكوم بالسجن المؤبد، وحسام يوسف البرغوثي من بلدة كفر عين، ومحمد ماهر البرغوثي، وراجي البرغوثي وكلاهما من بلدة كوبر، وطه حسين البرغوثي، ووائل عطا وهما من بلدة دير أبو مشعل، بالإضافة إلى مفلح عبد الغافر من بلدة دير السودان.



فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة سيلة الظهر في جنين وهما: مفيد فتحي زعرور، وجراح عبد الله حنتولي.



يضاف إلى المعتقلين عماد خضر شحادة (23 عاماً) من ضاحية اكتابا في طولكرم، وأحمد جابر من بلدة سلوان في القدس.