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الأربعاء 15 تموز 2020 ساعة 19:14
اندلاع حريق بورشة لبناء القوارب في ميناء بوشهر ولا ضحايا
واشار جهانغير دهقاني الى اندلاع حريق في ورشة لبناء اللنشات في ميناء بوشهر وقال : لقد تم احتواء الحريق الذي اتى على سبع لنشات ولم يسفر عن أي ضحايا .
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
874676
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