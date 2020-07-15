روحاني.. الالتزام بالتوصيات الصحية هو السبيل لمواجهة كورونا

وقال الرئيس حسن روحاني مساء الأربعاء في اجتماع اللجان المختصة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا ، إن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا مهم للغاية وحاسم ويجب على المسؤولين والمعنيين تنفيذ هذه القرارات ومتابعة هذا الموضوع بجدية واضاف إن التنفيذ الكامل للتعليمات في جميع الدوائر والاجهزة من قبل الموظفين والعملاء له أهمية خاصة وهو فعال في مكافحة انتشار المرض .



واشار روحاني إلى ضرورة الإسراع في استكمال وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية ، و قال إن هذا الإجراء فعال في منع انتشار المرض وتسريع العمل المتراكم في تقديم الخدمات الإلكترونية في النظام الإداري للدولة ، وأضاف: تحتاج مراكز الخدمة الحكومية إلى أن تكون على علم جيد بالخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونيًا حتى يعرف الناس ما هي الخدمات التي يمكنهم ان يتلقونها من الحكومة الإلكترونية أو الفضاء الإفتراضي أو الهاتف أو البريد.



وأشار روحاني إلى أن إجبار الناس على الحضور شخصياً لتلقي الخدمات التي يمكن تقديمها غيابيًا يعد انتهاكًا من قبل جميع الجهات ويجب التصدي للمخالفين.



ودعا المواطنين الى ارتداء الكمامات والالتزام بمشروع التباعد الاجتماعي خلال استخدامهم وسائل النقل العامة، بما في ذلك مترو الانفاق وباصات النقل.



وفي السياق ايضا، اكد روحاني على وضع خطط اعلامية مع تعبئة كافة الطاقات المتاحة في البلاد لتعزيز ثقافة الامتثال الى التعلميات الصحية والوقائية السائدة ورفع المستوى المعرفي لدى المواطنين في هذا الخصوص.



كما ناشد المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في البلاد، بتنظيم حملات اجتماعية للدفع بعجلة الاجراءات الوقائية ضد كورونا نحو الامام.